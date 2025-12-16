Sono oltre 600 i chili di panettoni artigianali sequestrati in Friuli Venezia Giulia perchè risultati non conformi alle normative in materia di etichettatura. E’ questo il risultato dell’operazione dei Carabinieri del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Udine che ha portato a controlli in tutta la regione.



Le ispezioni, mirate in particolare alle pasticcerie e panetterie che producono dolci tipici natalizi, sono scattate in seguito al mancato rispetto di quanto stabilito da un Decreto Ministeriale, secondo il quale un panettone può definirsi “tradizionale artigianale” solo se contiene almeno il 20% di uvetta e canditi.

Udine: sequestrati oltre 400 panettoni.

Il caso più eclatante si è registrato in provincia di Udine, dove in un solo esercizio dell’hinterland sono stati sequestrati oltre 500 chili di panettoni, corrispondenti a più di 400 pezzi, tutti con etichetta irregolare. Nel solo territorio udinese, su 25 attività controllate, 10 sono risultate non in regola, per un totale di 50.000 euro di sanzioni elevate nella regione.

Multe e sequestri anche a Pordenone, Trieste e Gorizia.

Anche le altre province del Friuli Venezia Giulia non sono risultate immuni dalle irregolarità. A Pordenone, su tre attività controllate, una è stata multata con sequestro di 50 chili di panettoni privi dei requisiti per essere etichettati come “tradizionali artigianali”.



A Trieste, l’unico esercizio controllato è risultato anch’esso non conforme: in questo caso sono stati sequestrati 9 chili di dolci natalizi. A Gorizia, infine, un’attività è stata sanzionata e sono stati sequestrati 65 chili di panettoni.