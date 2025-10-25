Dalla patente falsa ai positivi all’alcoltest: i controlli dei carabinieri in Friuli

I controlli dei carabinieri di Cividale del Friuli.

I carabinieri del Comando Compagnia di Cividale del Friuli nella giornata di venerdì 24 ottobre 2025 hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, che ha interessato il centro abitato di Cividale e alcuni comuni delle Valli del Torre e del Natisone.



Numerosi i posti di controllo effettuati, nel corso dei quali i militari hanno verificato il rispetto da parte degli automobilisti e motociclisti delle norme del codice della strada.

Scoperto con una patente falsa.

Nel centro storico di Cividale i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato una vettura condotta da un 34enne pakistano, domiciliato a Buja, che ha esibito una patente di guida rilasciata dalle autorità del suo paese di origine, la quale, da un attento controllo è risultata essere falsa. Il documento è stato immediatamente sequestrato, mentre l’uomo, già conosciuto alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato a piede libero. Dall’inizio dell’estate ad oggi, i Carabinieri di Cividale hanno già sequestrato tre patenti false a carico di cittadini stranieri.

I controlli dell’alcoltest.

L’attività di controllo del territorio ha permesso l’identificazione di due conducenti, un 29enne residente a Tarcento e un 65enne di Torreano, risultati entrambi positivi all’alcoltest. Oltre all’immediato ritiro della patente di guida, i due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. In circa due mesi, i militari della Compagnia hanno deferito 13 automobilisti per guida in stato di ebbrezza alcolica.



Nell’ambito dell’attività preventiva sono state sottoposti a controllo 30 veicoli e identificate 40 persone, effettuando 2 sequestri amministrativi di sostanza stupefacente ed elevando ulteriori 8 sanzioni amministrative per violazioni di vario genere al Codice della Strada.