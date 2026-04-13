Incendio nella notte a Sacile, auto in fiamme: evacuati dai vigili del fuoco due condomini nelle vicinanze del veicolo.

Auto in fiamme a Sacile: è successo alle 23.30 di ieri, domenica 12 aprile. I vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti con una squadra e l’autobotte della sede centrale in via Volta a Sacile per l’incendio di un’autovettura parcheggiata sotto un condominio. Giunti sul posto I soccorritori hanno trovato la vettura avvolta dalle fiamme che si stavano propagando anche agli infissi di due abitazioni soprastanti.

Mentre una parte dei vigili del fuoco iniziavano ad estinguere l’incendio il resto degli operatori assieme ai carabinieri giunti anch’essi sul posto provvedevano, a scopo precauzionale all’evacuazione di 12 appartamenti dei due condomini che si trovavano nelle immediate vicinanze del veicolo incidentato. Dieci le persone temporaneamente evacuate una delle quali visitata sul posto dal personale sanitario in quanto aveva respirato I fumi dell’incendio.

Terminate le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e dei due stabili nei quali, prima di permettere il rientro nei rispettivi alloggi degli inquilini evacuati, hanno provveduto anche a un controllo strumentale per verificare che negli alloggi e nei due vani scala, che erano stati invasi dal fumo, non vi fossero sacche residue dei gas della combustione. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.