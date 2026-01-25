Pedopornografia online, arrestato un 27enne in Friuli: produceva materiale illecito

Tre arrestati per pedopornografia online: uno è pordenonese.

C’è anche un giovane residente in Friuli tra le persone finite in manette nell’ambito di una vasta operazione contro la pedopornografia online coordinata dalla Procura di Torino. L’indagine, condotta dal Centro operativo sicurezza cibernetica di Piemonte e Valle d’Aosta, ha portato all’arresto in flagranza di tre uomini e alla denuncia di un minorenne.

L’indagine ha visto la collaborazione dei Cncpo di Torino, Genova e delle sezioni operative di sicurezza cibernetica di Como e Pordenone. Tra gli arrestati figura un 27enne residente nel Pordenonese, accusato anche di produzione di materiale pedopornografico. Gli altri due arresti hanno riguardato un 52enne e un 40enne nelle province di Cuneo e Genova. Denunciato a piede libero un minorenne del 2008, residente nel Comasco, ritenuto amministratore del gruppo Telegram da cui era partita l’indagine.

L’inchiesta, durata oltre due anni e condotta anche con attività sotto copertura, ha portato alla luce i promotori del gruppo, un sacerdote e un medico già arrestati nel 2025 a Brescia e Torino. Attraverso tecniche informatiche di “de-anonimizzazione” degli utenti, gli investigatori hanno ricostruito la rete di contatti con cui il medico torinese scambiava materiale illecito.