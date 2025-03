Perdita d’acqua al Cro di Aviano: il vapore attiva l’allarme antincendio

Sul posto i vigili del fuoco per le verifiche.

Alle ore 9,20 circa la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Maniago (PN), supportata dal funzionario di guardia, è intervenuta presso il reparto di diagnostica radiologica dell’ospedale CRO di Aviano per una perdita d’acqua calda, il cui vapore aveva anche attivato l’allarme antincendio, da un raccordo della tubazione dell’impianto di riscaldamento del nosocomio.

All’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco, come da procedura interna la squadra di emergenza della struttura ospedaliera aveva già provveduto a spostare 3 ospiti giornalieri in zona sicura e stava gestendo il sinistro applicando correttamente il piano d’emergenza del nosocomio chiamando anche la manutenzione per l’immediata riparazione della perdita.

Il sinistro ha reso temporaneamente non utilizzabili due uffici, di gestione interna, per il tempo necessario al ripristino del guasto. L’intervento dei Vigili del fuoco è valso alla verifica di tutti i locali interessati al fine dell’eventuale messa in sicurezza.