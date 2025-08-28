Perseguita l’ex e si presenta a casa sua con un coltello: 33enne espulso

È stato rimpatriato l’8 agosto scorso, dalla Polizia di Stato, il trentatreenne bosniaco arrestato a Gorizia a fine luglio per atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata.

Era il tardo pomeriggio del 26 luglio quando l’uomo, per motivi di gelosia e dopo una serie di condotte persecutorie nei giorni precedenti, si è introdotto nell’abitazione dell’ex compagna brandendo un coltello lungo complessivamente 24 centimetri. La prontezza di riflessi della donna e la presenza all’interno dell’appartamento di una parente ha scongiurato il peggio, fino all’arrivo dell’Arma dei Carabinieri lo ha arrestato

Il GIP nell’udienza del 29 luglio, convalidando l’arresto e riconoscendo il pericolo di reiterazione del reato da parte dell’indagato, ha applicato nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nel Friuli Venezia Giulia disponendo l’immediato allontanamento dal territorio regionale ed il divieto di rientro senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Nello stesso giorno, il Prefetto di Gorizia, valutata la proposta dell’Ufficio Immigrazione della Questura di attualità della pericolosità sociale, ha emesso nei confronti dello straniero un decreto di espulsione dal territorio nazionale.

Pertanto il cittadino bosniaco, dalla Casa Circondariale di via Barzellini di Gorizia è stato accompagnato presso il CPR di Milano, per il successivo rimpatrio in Bosnia Erzegovina eseguito, appunto, venerdì 8 agosto. Lo straniero, per i prossimi 5 anni, non potrà fare ingresso nell’area Schengen.