Va in arresto cardiaco e perde conoscenza: muore un 15enne

Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 dicembre all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove era stato trasportato d’urgenza dopo un improvviso arresto cardiaco avvenuto mentre stava giocando con altri coetanei.

Ancora da chiarire esattamente cosa è successo: sembra che il giovane stesse giocando quando, in seguito a uno scontro, si è accasciato al suolo perdendo conoscenza. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. L’allarme è stato lanciato immediatamente al 112 e sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno riscontrato l’arresto cardiaco.

Il personale medico ha avviato senza esitazione le manovre di rianimazione, procedendo anche all’intubazione direttamente sul luogo dell’accaduto. Stabilizzato quanto possibile, il quindicenne è stato trasferito in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale pordenonese.

Nonostante la disperata corsa contro il tempo e i tentativi proseguiti anche in ospedale, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. È deceduto poco dopo l’arrivo al Santa Maria degli Angeli, lasciando sgomenta la comunità e profondamente colpiti familiari, amici e tutti coloro che lo conoscevano.