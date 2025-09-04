Inaugurato a Muggia il primo sportello del Fvg per i familiari di persone affette da demenza.

E’ stato inaugurato a Muggia il primo sportello regionale per i caregiver di persone con demenza, che si propone di offrire supporto e ascolto a chi ogni giorno affronta le difficoltà legate al sostegno e all’affiancamento di un familiare. Un’iniziativa promossa dalla Dementia friendly community di Muggia (Dfc), in collaborazione con l’associazione de Banfield e il sostegno di Regione, Comune di Muggia, Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e Pro loco di Muggia.

“Voglio ringraziare sentitamente l’associazione de Banfield, il Comune e la Pro loco di Muggia per

l’apertura di questo sportello – ha detto l’assessore regionale alla Salute e Politiche sociali Riccardo Riccardi – che mette al centro l’ascolto di coloro che si prendono cura di persone affette da forme di

demenza. Un risultato importante per le risposte che verranno garantite alla comunità e per il messaggio culturale che viene trasmesso rispetto a un bisogno di salute fortemente trasformato, che include sempre più l’aspetto sociosanitario e l’attenzione ai familiari dei malati”.

L’iniziativa si concretizzerà con la presenza, una volta al mese nella sede della Pro loco muggesana, di un’assistente sociale dell’associazione de Banfield per fornire ai caregiver informazioni, sostegno e strumenti pratici per affrontare le diverse fasi della malattia.

Tra i presenti al taglio del nastro il sindaco di Muggia Paolo Polidori, il presidente dell’associazione de Banfield Massimo Simeon, Giovanna Pacco per la Dfc, il presidente della Pro loco di Muggia Luciano Agapito. Dagli interventi che si sono susseguiti è emersa l’urgenza di dare sostegno alle famiglie che

spesso affrontano la malattia dementigena con fatica e in solitudine, a fronte di un fenomeno che in Friuli Venezia Giulia colpisce oltre 27mila persone.

Il Mese Viola.

L’apertura dello sportello si inserisce nelle numerose iniziative che la Dfc di Muggia ha organizzato per il Mese dell’Alzheimer, conosciuto anche come Mese viola, che culmina ogni anno il 21 settembre con la Giornata mondiale. Per l’occasione, un ricco calendario di appuntamenti accompagnerà i cittadini di Muggia e di tutto l’Ambito territoriale Carso Giuliano, con eventi pensati per informare e sensibilizzare sulla demenza, stimolare la riflessione condivisa sul valore del ricordo e ribadire l’importanza di costruire comunità solidali e accoglienti.