Ritorna sabato 13 e domenica 14 settembre “Arlois e fasois” il tradizionale evento che unisce la gastronomia, la cultura e le tradizioni in Val Pesarina. La manifestazione vuole celebrare e valorizzare due dei prodotti tipici del territorio: gli orologi, la cui produzione conosciuta in tutto il mondo grazie al nome dei “Solari” iniziò a fine 1600 per arrivare fino ai giorni nostri.

I fagioli che nelle loro molteplici varietà coltivata in valle rappresentano il manifesto della biodiversità da conservare, preservare e valorizzare. Si terrà anche un incontro per la promozione dello scambio di semi autoprodotti come pratica tradizionale per la conservazione della Biodiversità coltivata e occasione di relazione e condivisione dei saperi.

Il programma delle due giornate.

Sabato 13 settembre.