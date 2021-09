Il programma del Friuli Doc dal 9 al 12 settembre 2021.

Un calendario denso di eventi: la cultura della città – delle sue origini e della lingua friulana – insieme alla cultura del cibo, con uno sguardo al futuro e allo sviluppo sostenibile in campo alimentare. Sono alcuni dei temi dei tanti appuntamenti di Friuli Doc, in programma dal 9 al 12 settembre 2021. Non mancheranno i laboratori per imparare a creare oggetti tipici dell’artigianato friulano, lo sport e gli spettacoli di burattini. Perché Friuli Doc si conferma festa per tutti.

L’edizione cade, infatti, in corrispondenza con il 798esimo compleanno della Città di Udine e vuole segnare un passaggio di speranza e di ripartenza. Molti gli eventi dedicati alla cultura e alla lingua friulana, che saranno ospitati in Piazza Libertà, in Corte Morpurgo e nel Palazzo Mantica di via Manin. Ricco anche il programma di presentazioni e laboratori dedicati al mondo dell’artigianato e a degustazioni e incontri di approfondimento tematici su prodotti e produttori dell’agroalimentare regionale, che oggi trovano nel marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia un interessante motore di promozione della sostenibilità e dell’origine locale delle materie prime.

Ecco il programma completo del Friuli Doc 2021.

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021

ore 17.30 – Piazza Libertà

Inaugurazione di Friuli Doc 2021

ore 18.30 – Corte Morpurgo

Degustazione Guidata

“Conoscere e riconoscere l’olio Evo”

A cura di Coldiretti in collaborazione con AIPO Verona

ore 19.00 – Palazzo Mantica, via Manin 18

Pietro Someda De Marco, L’armonie de to vôs

Organizzato dalla Società Filologica Friulana Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

ore 21.00 – Corte Morpurgo

Ombris tal infinît

Lettura scenica, con musica, sulla poetica di Carlo Sgorlon a cura del Teatro della Sete e produzione Teatro della Sete. Progetto finanziato da ARLeF Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane

Ingresso libero – è necessaria la prenotazione contattando: info@sportelfurlan.eu

tel. 0432 1743400

VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2021

ore 11.00 – Palazzo Mantica, via Manin 18

Presentazione mostra “Peraulis dongje il fogolâr. Piccolo atlante linguistico friulano”

Organizzato dalla Società Filologica Friulana Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

ore 11.30 – Loggia del Lionello

Scenari ed evoluzione nel mondo del cibo sulla strada dello sviluppo sostenibile

Ciclo di conferenze Per un domani sostenibile – un patto per lo sviluppo del territorio Intervengono: prof.ssa Sonia Calligaris, dott.ssa Stella Plazzotta

A cura di Città Sane in collaborazione con UNIUD

ore 16.00 – Loggia del Lionello

Udine, 13 settembre: “Compleanno” di una città alla ricerca di radici condivise

Società civile ed Amministratori presenti e passati riflettono sul ventennale delle celebrazioni popolari spontanee dell’anniversario di fondazione urbana della “Capitale del Friuli Storico”, avviate nel 2001 dai sodalizi facenti capo al giovane intellettuale udinese Alberto Travain. A tali rimembranze

si riferisce anche, da quest’anno, l’evento Friuli Doc, esposizione del prodotto friulano associata al ricordo dell’istituzione della città-mercato (13 settembre 1223) divenuta metropoli di una Friulanità generata anch’essa da un mitico foro internazionale intitolato a Giulio Cesare.

Intervengono: Renata Capria D’Aronco, Marisanta di Prampero de Carvalho, Pietro Fontanini, Maurizio Franz, Furio Honsell, Giuseppe Vacchiano

Introduce e coordina: Alberto Travain

A cura di Fogolâr Civic e Academie dal Friûl

ore 18.00 – Loggia del Lionello

Il tempo della mela: riflessioni generali sul cibo

Intervengono: prof.ssa Giannina Vizzotto, prof. Nicola Maria Gasbarro, prof.ssa Marilena Marino, dott. Federico Nassivera

A cura di UNIUD

ore 18.30 – Piazza Libertà

Basket: presentazione squadre maschile e femminile Udine

Apu Old Wild West campionato nazionale A2 e Women APU campionato nazionale A2

ore 19.00 – Palazzo Mantica, via Manin 18

Degustazione musicale, Il violino e gli strumenti a corda fra Veneto, Friuli e Istria.

Organizzato dalla Società Filologica Friulana Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

ore 19.30 – Loggia del Lionello

“Sapori disegnati”

Degustazione dei Prodotti Io Sono Friuli Venezia Giulia raccontati da Francesco Scalettaris con disegni dal vivo di Gio Di Qual

A cura di PromoturismoFVG e AgrifoodFVG

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria a: info@iosonofvg.it

SABATO 11 SETTEMBRE 2021

ore 10.30 – Loggia del Lionello

Finale regionale Oscar Green

Premio dell’innovazione giovane in agricoltura

A cura di Coldiretti in collaborazione con UNIUD

ore 10.30 – Palazzo Morpurgo, via Savorgnana 12

Artigian-Lab

Laboratori e dimostrazioni di mestiere rivolto a grandi e piccini e in collegamento internazionale con gli Ambasciatori del Friuli Venezia Giulia. Iniziativa promossa all’interno del progetto FOR.AMBRA sostenuto dall’Ente Friuli nel Mondo in collaborazione con Confartigianato- Imprese Udine.

La partecipazione ai workshop è libera ma con posti limitati. Iscrizioni tramite il sito www.confartigianatoudine.com (max 10 persone)

Info: friulidoc@uaf.it

dalle ore 10.30 alle 12.30 – Palazzo Morpurgo, via Savorgnana 12

Decorare la ceramica – Il Piatto tradizionale friulano rivisto in chiave contemporanea

Come decorare un piatto con i disegni a spolvero e i colori per ceramica. A cura di Cuoredifata

dalle ore 10.30 alle ore 12.30 – Palazzo Morpurgo, via Savorgnana 12

Mosaicando

Laboratorio di mosaico per adulti e bambini

A cura di Artemosaico

ore 17.00 – Corte Morpurgo

Marc d’Europe, di Carlo Sgorlon

Presentazione del romanzo storico di Carlo Sgorlon sulla vita del Beato Marco d’Aviano

Intervengono: Pietro Fontanini, Sindaco del Comune di Udine; Federico Vicario, Presidente della SFF; Loris Basso, Presidente EFM; Mons Guido Genero, Arcidiocesi di Udine e Comitato Marco d’Aviano; Guido Freschi, direttore e violino principale del Complesso “Gli Archi del Friuli e del Veneto”. Presentazione del libro e letture interpretative del traduttore dell’opera Eddi Bortolussi.

ore 19.00 – Corte Morpurgo

Presentazione del libro “Conoscere il vino”

Un sommelier e un fumettista insegneranno come si sceglie e degusta un vino, regalando piccoli segreti per evitare errori e figuracce. Mentre Francesco Scalettaris racconterà̀ la magica arte della degustazione del vino, Gio Di Qual disegnerà in tempo reale perché si sa che le cose spiegate con un disegnetto… si capiscono al volo!

ore 19.00 – Palazzo Mantica, via Manin 18

La conte dal mês

Organizzato dalla Società Filologica Friulana Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

ore 19.30 – Loggia del Lionello

Degustiamo Io Sono Friuli Venezia Giulia

Degustazione in compagnia dei produttori Io Sono Friuli Venezia Giulia A cura di PromoturismoFVG e AgrifoodFVG

Prenotazione obbligatoria a: info@iosonofvg.it

ore 21.00 – Piazza Libertà

Miss Italia 2021: Finale regionale

A cura di Modashow

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021

ore 9.45 – Piazza Libertà

Fieste da Patrie dal Friûl

La Festa della Patria del Friuli celebra la nascita dello Stato Patriarcale friulano decretata il 3 aprile 1077. Vista l’impossibilità di ricordare pubblicamente l’anniversario ad aprile di quest’anno, i festeggiamenti di un momento così importante per la comunità friulana si tengono nell’ambito di Friuli Doc.

A cura di Comune di Udine e ARLeF

ore 10.30 – Corte Morpurgo

Principi Rane e Principesse

Spettacolo di burattini A cura di Cosmoteatro

ore 10.30 – Palazzo Morpurgo, via Savorgnana 12

Artigian-Lab

Laboratori e dimostrazioni di mestiere rivolto a grandi e piccini e in collegamento internazionale con gli Ambasciatori del Friuli Venezia Giulia. Iniziativa promossa all’interno del progetto FOR.AMBRA sostenuto dall’Ente Friuli nel Mondo in collaborazione con Confartigianato-Imprese Udine.

La partecipazione ai workshop è libera ma con posti limitati. Iscrizioni tramite il sito www.confartigianatoudine.com (max 10 persone)

Info: friulidoc@uaf.it

dalle ore 10.30 alle ore 12.30 – Palazzo Morpurgo, via Savorgnana 12

Il Gugjet

Un laboratorio per realizzare e cucire un cuore di lavanda secondo la tradizione della Carnia

A cura di Il Ricamificio di Forni di Sopra

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – Palazzo Morpurgo, via Savorgnana 12

Iniziali miniate con foglia d’oro

Come dipingere e decorare una raffinata lettera miniata

A cura di Arte Bellaminutti

ore 16.00 – Loggia del Lionello

“Beltram forever!”: Udine, inclusiva “Nuova Aquileia” con un Patrono laico…

Cultura civica ed Amministratori riflettono sul ventennale della proclamazione, da parte del Consiglio comunale di Udine, del patriarca medievale aquileiese Bertrando di Saint Geniès quale “Patrono Civile” cittadino (mozione de Carvalho: 30 marzo 2001). A monte, un decennio d’ininterrotta mobilitazione culturale, guidata dal giovane intellettuale udinese Alberto Travain, che dell’antico “padre della patria” laicamente rivisitava il culto, riproponendolo, socialmente e istituzionalmente, come matrice di rinnovata identità civica, inclusiva e partecipativa. Oggi, il Comune viene rafforzando, sul tema, un sincero impegno di rimembranza ed approfondimento (mozione Marioni: 31 maggio 2021).

Intervengono: Renata Capria D’Aronco, Fabrizio Cigolot, Riccardo Cutrino, Marisanta di Prampero de Carvalho, Enzo Fabello, Michele Ugo Galliussi, Elisabetta Marioni, Giuseppe Vacchiano

Introduce e coordina: Alberto Travain

A cura di Fogolâr Civic e Academie dal Friûl

Ore 17.30 – Corte Morpurgo

Zippo

Spettacolo di burattini A cura di Cosmoteatro

Ore 18.00 – Loggia dei Lionello

Birra Agricola Friulana

Degustazione guidata A cura di Coldiretti

Nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid 19 e per la gestione delle presenze valgono alcune regole. La partecipazione a tutti eventi, in qualunque area della manifestazione, è consentita solo con il Green Pass. È obbligatoria la prenotazione sul sito www.friuli-doc.it, se non altrimenti specificato sotto il singolo evento. In caso di pioggia gli eventi all’aperto saranno annullati.

