Raccolta fondi per i tre vigili del fuoco a processo.

La Sezione di Udine dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ha lanciato una raccolta fondi a sostegno dei tre colleghi coinvolti nella tragedia del fiume Natisone. La campagna, ospitata sulla piattaforma GoFundMe, mira a coprire le spese legali e tecniche che i tre vigili e le loro famiglie dovranno affrontare.

Secondo quanto riportato sulla piattaforma, i costi sono stimati in circa 300mila euro. Non è previsto alcun anticipo da parte del Ministero dell’Interno e solo a procedimento concluso sarà possibile un eventuale e parziale rimborso assicurativo, lasciando così gran parte dell’onere economico a carico dei diretti interessati.

“È evidente – si legge sulla piattaforma -, come tre Vigili del Fuoco, con stipendi ordinari ma responsabilità enormi sulla vita delle persone, non possano sostenere da soli un tale peso senza compromettere gravemente la stabilità delle proprie famiglie. Per questo motivo, la Sezione di Udine dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ha deciso di attivarsi con questa raccolta fondi, confidando nella solidarietà di chi riconosce e sostiene l’impegno quotidiano di chi lavora per la sicurezza di tutti”.