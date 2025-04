Il giovane è stato accoltellato ad un braccio ed è stato trasportato all’ospedale.

Intorno alle ore 17 di ieri, una lite tra giovani è degenerata in piazza XX Settembre, in pieno centro a Udine, dove un ragazzo è stato accoltellato al braccio da un coetaneo.

Secondo le prime ricostruzioni, il diverbio avrebbe avuto origine nei pressi della chiesa di San Francesco, a pochi metri dalla piazza. La colluttazione poi si sarebbe spostata fino alla zona centrale dove è avvenuto l’accoltellamento.

Il giovane ferito è stato prontamente soccorso dal personale medico e trasportato all’ospedale di Udine per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. Le forze dell’ordine, intervenute tempestivamente, hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i passanti, testimoni della scena, che hanno assistito all’arrivo di ambulanze e volanti della polizia in una delle piazze più frequentate della città. Ancora una volta, torna al centro del dibattito cittadino la questione della sicurezza nelle aree urbane e dei ritrovi giovanili, specie nelle ore pomeridiane e serali.