Ragazzo 21enne si smarrisce sul monte Amariana: attivati i soccorsi.

Ieri sera, domenica 28, tra le 20.30 e le 22 circa c’è stata un’attivazione da parte di Sores per le stazioni di Forni Avoltri e Moggio Udinese del Soccorso alpino e la Guardia di finanza di Tolmezzo. Un giovane del 2004 residente nel gemonese aveva inviato ai genitori un messaggio in cui riferiva di essersi perso durante un’escursione attraverso il monte Amariana.

Il giovane era partito da Pissebus e voleva arrivare al Rifugio Colò. con la localizzazione della sua posizione pareva che fosse nei pressi del torrente Variola, al confine tra le competenze delle stazioni di Forni Avoltri e Moggio Udinese del soccorso, comunque sul versante settentrionale del monte Amariana. Sono zone con scarsa copertura di rete per cui le comunicazioni non erano semplici. I soccorritori sono partiti nella direzione di quel versante da Tolmezzo e da Moggio.

A un certo punto il ragazzo è riuscito a comunicare, dai pressi del Torrente Ruvisan, che vedeva delle luci e quelle luci si è poi capito che erano quelle di Stavoli, dove il padre è riuscito ad andargli incontro, giusto in tempo prima che venisse attivato l’elicottero della Guardia di finanza da Bolzano per la ricerca notturna. Il ragazzo era comunque dotato di torcia e aveva con sé il proprio cane, stava bene anche se era molto stanco e affamato: nel tratto in cui si è perso ha affrontato dei pendii ripidi e impervi, per fortuna senza scivolare.