Superenalotto, regalo di fine anno in Friuli: centrato un 5

Superenalotto fortunato in Friuli Venezia Giulia: centrato un 5 a Gorizia.
Friuli Venezia Giulia in festa con il Superenalotto fortunato di fine anno: nell’estrazione di sabato 27 dicembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 15.137,39 euro a Gorizia presso il Bar Aquileia in corso Italia, 175-177.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì 29 dicembre, sale a 97,6 milioni di euro.