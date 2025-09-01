Minacciano col coltello e rapinano due coetanei: tre 15enni denunciati

Rapina messa in atto da alcuni ragazzini a Conegliano.

A seguito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà tre giovani minorenni classe 2010, residenti in provincia di Treviso, presunti responsabili di una grave rapina avvenuta lo scorso luglio nei pressi di via Carducci a Conegliano.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre avevano organizzato un incontro con due coetanei arrivati in treno da Pordenone, minacciandoli con un Taser, un coltello e un tirapugni per sottrarre circa 25 euro e alcuni capi d’abbigliamento, tra cui una felpa e un paio di scarpe da ginnastica.

Subito dopo la rapina, i tre quindicenni hanno pubblicato su Instagram un video mostrando la refurtiva e vantandosi dell’episodio con la scritta: “300 euro di roba in 30 minuti + cash”. Le indagini, avviate dopo la querela delle vittime, hanno permesso di identificare i presunti responsabili grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze delle persone offese.