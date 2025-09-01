Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 2 settembre

Il meteo in Friuli.

Il meteo in Friuli segnala condizioni instabili con una giornata caratterizzata da cielo nuvoloso e alternanza di rovesci e temporali a fasi di tempo migliore. È stata diramata un’allerta meteo gialla a causa del rischio di fenomeni localmente intensi, in particolare se i temporali dovessero risultare stazionari. Il vento soffierà moderato da sud, con raffiche più sostenute lungo la costa e in quota.

Le temperature minime si aggirano sui 18-20°C in pianura e sui 20-22°C lungo la costa, mentre le massime raggiungeranno valori tra 21 e 23°C in entrambe le zone. In montagna, a 1000 metri la temperatura media sarà di 14°C, mentre a 2000 metri scenderà intorno ai 10°C