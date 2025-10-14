Ruba gli energy drink in supermercato, spintona il vigilante e scappa

La rapina in un supermercato di Udine.

Rapina un supermercato, spintona la guardia e scappa: è accaduto al Bottegone di Viale Forze Armate a Udine est.

Il fatto è accaduto l’11 ottobre: attorno alle 17, il vigilante guardando le telecamere di sorveglianza del negozio si è accorto che un uomo si stava nascondendo addosso delle bevande energetiche. Ha richiesto l’intervento della pattuglia e ha atteso il ladro fuori dal punto vendita, ma questi lo ha spintonato ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Procede la Polizia di Stato.