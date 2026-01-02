Il “regalo” dei donatori di sangue al Cro di Aviano

Una delegazione della sezione di San Quirino dell’Associazione friulana donatori di sangue (Afds) ha fatto visita al Cro di Aviano.

Nei giorni sorsi, una delegazione della sezione di San Quirino dell’Associazione friulana donatori di sangue (Afds) ha fatto visita al Cro di Aviano per formalizzare la consegna delle donazioni raccolte durante le recenti festività natalizie in paese. A rappresentare la sezione erano presenti la presidente, Laura Perissinotti, e il segretario, Mattia Toffoli.

L’incontro con i responsabili dell’Area Giovani ha permesso di ufficializzare una donazione di 450 euro, somma destinata ai progetti di ricerca clinica dedicati ai pazienti adolescenti e giovani adulti del Centro oncologico.

“Portare il cuore della nostra sezione fin dentro i reparti del Cro – ha dichiarato la presidente Laura Perissinotti – è per noi motivo di grande orgoglio. Questi fondi sono il risultato della generosità dei cittadini di San Quirino e non solo, che ci permette di sostenere un’eccellenza del territorio impegnata quotidianamente nella cura dei più giovani”.

Toffoli ha sottolineato l’importanza del legame tra le realtà associative e le istituzioni sanitarie: “Sostenere l’Area Giovani del Cro significa dare continuità ai valori della nostra associazione, assicurando che la generosità raccolta sia indirizzata verso progetti che hanno un impatto diretto e trasparente sulla vita dei ragazzi e sul progresso della ricerca”.

La donazione, registrata tramite la filiale locale della Bcc Pordenonese e Monsile, conferma la missione dell’Afds San Quirino, che non è solamente promozione della donazione di sangue, ma anche partecipazione attiva al benessere e alla speranza della comunità friulana.