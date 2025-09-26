Rissa in Borgo Stazione: interviene l’esercito, tre arrestati

Rissa in Borgo Stazione a Udine.

Momenti di tensione nel pomeriggio di giovedì in Borgo Stazione, a Udine, dove una rissa tra stranieri ha richiesto l’intervento dei militari di pattuglia. Come riporta Telefriuli, l’episodio è avvenuto intorno alle 17 in viale Leopardi, nei pressi della stazione delle autocorriere, e ha visto coinvolti tre cittadini tunisini di 26, 27 e 33 anni.

I militari sono riusciti a fermare la violenza, durante la quale sono state utilizzate bottiglie di vetro come armi improprie, ed è stata danneggiata anche un’auto in sosta. Dopo l’intervento, i tre uomini sono stati arrestati dagli agenti della Questura con l’accusa di rissa aggravata; uno di loro risponde anche di danneggiamento del veicolo.

Nella mattina di ieri, 26 settembre, i tre – uno residente in città, gli altri ospiti di strutture di accoglienza – sono comparsi per direttissima davanti al giudice del Tribunale di Udine, Carla Missera, che ha convalidato l’arresto. I tre sono stati denunciati in stato di libertà.