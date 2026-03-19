Follia in via Leopardi: scontro tra bande con sassaiola in strada a Udine

Un violento scontro tra due fazioni di giovani ha sconvolto il cuore di Borgo Stazione a Udine, nel corso del primo pomeriggio di giovedì 19 marzo. L’episodio, iniziato, a quanto pare, con un alterco verbale in via Leopardi, è degenerato rapidamente in una sassaiola che ha coinvolto una decina di persone.

Come riporta il Messaggero Veneto, i partecipanti alla rissa, stranieri, si sono bersagliati utilizzando pietre. Lo scambio di colpi è avvenuto tra i veicoli in transito e i passanti, creando una situazione di pericolo e paura per chi si è trovato in zona. Una delle pietre scagliate durante la rissa ha infranto la vetrata di un locale della zona. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, allertate dalle numerose segnalazioni dei residenti.