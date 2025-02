Ruba superalcolici dal supermercato: 37enne arrestato dai carabinieri

Il furto al supermercato di Brugnera.

Nel pomeriggio di sabato 22 febbraio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sacile hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 37enne residente a Porcia, già noto alle Forze dell’Ordine, per furto aggravato.

Verso le ore 17:30, il personale del supermercato “A&O” di Brugnera ha segnalato al 112 la presenza di un uomo che stava rubando bottiglie di superalcolici e altri generi alimentari all’interno dell’esercizio. Quando i militari sono giunti sul posto, hanno effettivamente trovato l’uomo, che nel frattempo era stato fermato dai dipendenti del supermercato all’esterno delle casse, con uno zaino al seguito, al cui interno aveva occultato varie bottiglie di superalcolici e altri generi alimentari. In particolare la merce sottratta era: 4 bottiglie di Chivas Regal, 4 bottiglie di Whisky Jack Daniels, 1 confezione di caffè “Crema e Gusto” e 1 Confezione di tonno in scatola “Rio Mare”, per un valore totale pari a circa 200 euro.

La merce è stata restituita al responsabile del supermercato e il giovane accompagnato presso la propria abitazione ove è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dal PM di turno presso la Procura di Pordenone. Nella mattinata odierna, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto, che ha disposto per l’uomo la conferma degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, con applicazione del braccialetto elettronico.