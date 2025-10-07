Rubata da una concessionaria di Rovigo, Audi recuperata in Friuli

L’Audi rubata è stata segnalata da un lettore di targhe della zona: ritrovata a Montereale Valcellina.

Un’efficace operazione di controllo del territorio ha portato al recupero di un’Audi A6 Avant rubata pochi giorni fa e al sequestro di attrezzi da scasso, probabilmente destinati a futuri colpi.

Erano circa le ore 21 di ieri, lunedì 6 ottobre, quando le pattuglie dei Carabinieri delle Stazioni di Aviano e Maniago, impegnate in servizi di prevenzione e contrasto ai reati predatori, sono state allertate dalla Centrale Operativa. I lettori targhe avevano infatti rilevato il passaggio, nella zona del pordenonese, di un veicolo segnalato come rubato: si trattava di un’Audi A6 Avant sottratta il 1° ottobre da una concessionaria di Rovigo.

La macchina delle ricerche si è attivata immediatamente e, nel giro di breve tempo, i militari dell’Arma sono riusciti a localizzare il mezzo: l’autovettura è stata ritrovata parcheggiata in località Grizzo, nel comune di Montereale Valcellina.

Il controllo del veicolo ha rivelato che all’interno del bagagliaio erano nascosti numerosi arnesi da scasso, che lasciano presumere l’impiego dell’auto in ulteriori attività illecite. Tutto il materiale rinvenuto, inclusa l’auto stessa, è stato posto sotto sequestro per permettere le indagini e i necessari accertamenti tecnici. Le indagini proseguono per risalire agli autori del furto e all’eventuale rete criminale collegata.