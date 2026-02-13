San Vito al Torre, crolli in una casa disabitata: chiusa la via

Crollo parziale di un edificio a San Vito al Torre.

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a San Vito al Torre per il crollo parziale di un’abitazione in via Roma. L’edificio, da tempo disabitato, ha mostrato gravi segni di cedimento statico che sono stati segnalati e hanno portato all’intervento dei vigili del fuoco di Cervignano. Fortunatamente, nessun passante è rimasto coinvolto.

Dopo un sopralluogo accurato, i tecnici hanno confermato l’effettivo pericolo di cedimento dell’intera struttura. Per garantire l’incolumità pubblica, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a transennare l’area circostante l’abitazione. In via precauzionale, è stata chiusa al traffico parte della via.