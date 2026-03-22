Scialpinista ferito in quota sul Montasio: soccorso con l’elicottero

Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi in Alta Spragna, sotto le pareti nord del gruppo Montasio–Jôf Fuart, dove uno scialpinista italiano di 25 anni è rimasto ferito durante un’escursione, nel territorio di Malborghetto Valbruna.

L’allarme è scattato intorno alle 14, quando la Sores ha attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale, intervenuto con il secondo elicottero su richiesta di aiuto giunta tramite Nue112. Il giovane stava affrontando la discesa da Forcella Lavinal dell’Orso, una classica gita scialpinistica della zona, quando ha accusato un problema a un arto inferiore che gli ha impedito di proseguire in autonomia.

I soccorsi.

L’elicottero ha imbarcato a Sella Nevea un tecnico di elisoccorso, un medico del Soccorso alpino e un soccorritore della Guardia di Finanza, già presenti in zona per l’assistenza alla gara scialpinistica del Monte Canin.

Non appena le condizioni meteo lo hanno consentito, con un temporaneo diradamento delle nuvole, i soccorritori sono stati sbarcati in quota sotto la forcella. Da lì hanno raggiunto con gli sci ai piedi il canyon dove si trovava l’infortunato, nei pressi del Bivacco Mazzeni. Il 25enne è stato stabilizzato sul posto e successivamente recuperato e trasportato a valle con l’elicottero. Una volta a terra ha poi proseguito autonomamente per ulteriori accertamenti sanitari.