L’uomo è stato ritrovato illeso dai carabinieri dopo ore di ricerche: era scomparso da Aviano.

E’ uscito da casa nella mattinata di ieri, 13 agosto, per fare una passeggiata in bicicletta nei dintorni, come sua abitudine, ma non ha fatto rientro all’orario concordato con la moglie, che ha provato più volte a chiamarlo sul cellulare, trovandolo sempre irraggiungibile.

E’ la disavventura – fortunatamente a lieto fine – accaduta ieri ad un 67enne di Aviano, tra l’altro sofferente di crisi epilettiche, fatto che ha contribuito a destare ancor più preoccupazione. Passate le ore, quando è scesa la sera e ha iniziato a fare buio, non avendo ancora sue notizie, la moglie, ha deciso di chiamare il 112, dando l’allarme e allertando i soccorsi.

Le ricerche.

Le pattuglie dei Carabinieri in servizio perlustrativo esterno, inviate in zona dalla Centrale Operativa dell’Arma, che ha assunto la direzione e il coordinamento delle ricerche, hanno così iniziato a battere tutte le strade sterrate e campestri che il pensionato era solito percorrere in bicicletta, senza però riuscire a rintracciarlo, fino a quando, verso le ore 23:30, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Fontanafredda (PN), spintasi fino in località Sedrano di San Quirino, ha notato un uomo seduto a terra, accanto a una biciletta, nei pressi del parcheggio del campo sportivo.

Raggiuntolo, i Carabinieri hanno appurato che si trattava proprio della persona di cui si erano perse le tracce. Questi, che è apparso stanco, sudato e frastornato, ma incolume, ha riferito di aver perso l’orientamento e, calato il buio, di non essere più stato in grado di tornare a casa. Tra l’altro la batteria del suo telefonino si era scaricata, motivo per cui non aveva potuto chiamare aiuto.

I militari dell’Arma, a questo punto, lo hanno fatto salire sulla loro autovettura e lo hanno riportato, sano e salvo, a casa, distante circa 8 chilometri dal luogo in cui è stato trovato.