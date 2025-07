Incendio da paura a Trieste: lo scooter sul quale viaggiano mamma e figlio va improvvisamente in fiamme in strada.

Paura a Trieste, lo scooter sul quale viaggia con il figlio va in fiamme in mezzo all’incrocio: è successo alle ore 8.15 circa di oggi, giovedì 24 luglio, quando i vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti in viale Miramare, poco prima del semaforo tra viale Miramare e via Boveto, in direzione Miramare, per l’incendio di uno scooter.

Fermatasi per svoltare a sinistra la signora alla guida del mezzo a due ruote, sul quale viaggiava con il figlio, si è accorta che lo scooter stava prendendo fuoco; i due sono scesi dal motociclo lasciandolo in fiamme sulla carreggiata e portandosi in zona sicura hanno chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato lo scooter completamente avvolto dalle fiamme e hanno provveduto ad estinguere l’incendio.

Spente le fiamme gli stessi vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza lo scooter incendiato e lo hanno spostato in un piazzale a lato carreggiata. I due occupanti del mezzo a due ruote sono stati assistiti dal personale sanitario. Sul posto, per quanto di competenza, carabinieri e polizia locale.