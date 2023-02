Scoppia la voglia di posto pubblico, Fvg tra le prime in Italia

Scoppia la voglia di posto pubblico in Fvg.

In Fvg scoppia la voglia di posto pubblico. Nel 2021 in Friuli Venezia Giulia si contavano 90.387 dipendenti pubblici, 418 in più rispetto all’anno precedente (+0,5%). Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Inps.

L’incremento è dovuto all’andamento dei due principali gruppi contrattuali, quelli della Scuola e del Servizio sanitario, dove nel biennio 2020-2021 sono state effettuate delle assunzioni straordinarie per contrastare gli effetti della pandemia. Negli ultimi anni risultano invece sono in deciso calo i dipendenti delle amministrazioni centrali (-15,8% tra 2014 e 2021) e locali (-10,2%), mentre è lievemente cresciuto l’organico afferente alle Università e agli enti di ricerca (+2% sempre nello stesso periodo). L’aumento registrato nel 2021 ha riguardato tutte le province, con variazioni percentuali sostanzialmente analoghe.