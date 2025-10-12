Scossa di terremoto nella zona di Verzegnis: magnitudo 3.1.

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.1 è stata registrata questa mattina alle 09:43 nella zona a 8 km a sud-ovest di Verzegnis. Il sisma, con coordinate geografiche 46.3328°N, 12.9268°E, è avvenuto a una profondità di 10 km.



La localizzazione dell’evento sismico è stata effettuata dalla Sala Sismica INGV di Roma, che monitora costantemente l’attività tellurica sul territorio nazionale.

Le schede di segnalazione.

Come da prassi, il sistema di localizzazione preliminare automatica dell’evento ha inviato un minuto dopo l’evento sismico, le mail di notifica a tutti i soggetti del Sistema regionale integrato di protezione civile e agli organi di informazione per una più rapida diffusione delle informazioni verso i cittadini.

La centrale unica di risposta NUE 112 e la Sala operativa regionale presso la Centrale operativa della Protezione civile a Palmanova hanno risposto a una sola richiesta di informazioni ma non sono state ricevute segnalazioni di danni a persone o a cose. I volontari dei Gruppi comunali di protezione civile hanno compilato le schede di risentimento sismico per fornire un rapido quadro degli effetti sul territorio regionale.