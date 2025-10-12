Grave incidente in A23, auto contro il muro della galleria. Una persona precipita dal viadotto

Grave incidente questa mattina lungo l’autostrada A23 all’interno di una galleria nei pressi del km 80 in direzione sud, nel territorio comunale di Chiusaforte.

Secondo le prime frammentarie informazioni, intorno alle 8 e 30 una vettura, per cause ancora da accertare, ha impattato violentemente contro il muro a metà della galleria. All’arrivo dei soccorsi, una persona era già uscita autonomamente dal veicolo.

Dalle prime frammentarie informazioni sembra che una delle persone coinvolte nell’incidente abbia imboccato a ritroso la galleria, dirigendosi verso l’uscita, e sia precipitata nel vuoto dal viadotto soprastante.

Sul posto sono prontamente intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, una da Tarvisio e l’altra da Pontebba, operando sia all’interno della galleria che nella viabilità sottostante il viadotto. Presente anche la polizia stradale, impegnata nella gestione del traffico e nella ricostruzione della dinamica, e l’elisoccorso regionale per garantire un intervento medico tempestivo. La circolazione lungo quel tratto dell’A23 ha subito forti rallentamenti.

● Perde la vita precipitando dal viadotto dopo l’incidente: la vittima è un 35enne