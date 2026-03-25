Forti raffiche di vento: allerta meteo in Friuli Venezia Giulia

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo per vento forte valida dalle ore 21 di oggi, mercoledì 25 marzo 2026, fino alle ore 6 di giovedì 26 marzo. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale, con un livello di criticità gialla legato esclusivamente alle raffiche di vento.



Secondo le previsioni, un marcato fronte freddo atlantico proveniente da nord-ovest valicherà l’arco alpino proprio nella notte, determinando un’intensificazione dei venti sulla regione. Le raffiche saranno in prevalenza da nord o nord-est e potranno risultare particolarmente sostenute sia nelle aree montane sia lungo la costa.

Non sono invece previste criticità di tipo idraulico o idrogeologico: il quadro meteorologico non indica rischi legati a piogge intense o temporali. L’attenzione resta quindi concentrata esclusivamente sul vento, che potrebbe causare disagi localizzati.



L’allerta interessa tutte le zone della regione, con condizioni omogenee e assenza di ulteriori criticità associate. Si raccomanda comunque prudenza negli spostamenti durante le ore notturne e di prestare attenzione a possibili situazioni di pericolo legate al vento.