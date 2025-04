Sedicenne scomparsa da Udine, l’appello della famiglia

La sedicenne è scomparsa dal 31 marzo.

Non si hanno più notizie di Giorgia, una ragazza di 16 anni scomparsa da Udine nel pomeriggio di lunedì 31 marzo. Da quel momento, il suo telefono cellulare risulta irraggiungibile e i messaggi inviati dalla famiglia e dagli amici sono rimasti senza risposta. Una situazione che ha fatto crescere, di ora in ora, la preoccupazione dei suoi cari.

La famiglia, ha lanciato un appello rivolto a chiunque possa fornire informazioni utili per ritrovare la giovane. La denuncia di scomparsa è stata presentata ai carabinieri già nella serata di lunedì e da allora sono scattate le ricerche. Non si esclude che la ragazza possa essersi allontanata volontariamente e che si trovi ancora in Friuli-Venezia Giulia. Un’altra ipotesi è che abbia preso un treno verso il Veneto, e in particolare verso Padova, città dove ha alcuni amici.

Giorgia è alta circa un metro e settanta, ha gli occhi azzurri, i capelli scuri e lunghi, con frangia viola. Quando è uscita di casa indossava jeans larghi, una canottiera bianca, un giubbotto di pelle nero stile aviatore e Globe nere. Portava con sé una grande borsa nera in pelle, decorata con teschi e borchie. Ha inoltre un piercing al naso.

Chiunque abbia visto la ragazza con queste caratteristiche o possa fornire informazioni utili è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine. Ogni segnalazione, anche la più piccola, potrebbe essere determinante.