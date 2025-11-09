Ladri in Friuli: cinque furti messi a segno in poche ore

allarme sicurezza in diverse località della Bassa Friulana dopo una vera e propria raffica di furti avvenuti nella serata di sabato 8 novembre. In un lasso di tempo molto ristretto, tra le 17.30 e le 20, si sono registrati almeno cinque episodi tra Santa Maria la Longa, Latisana, Talmassons e Pocenia.

A Latisana i ladri hanno preso di mira due appartamenti e una rivendita di materiali edili sono stati presi di mira. Nel comune di Talmassons, una residente ha denunciato il furto di diverse bottiglie di liquore di pregio, per un valore stimato attorno ai 1.500 euro. A Torsa di Pocenia, invece, i malviventi hanno forzato un accesso secondario e sono riusciti a scassinare una cassaforte, portando via gioielli di valore non ancora stimato.

A Tissano di Santa Maria la Longa, una tentata intrusione è stata sventata grazie all’intervento provvidenziale dei proprietari. Le telecamere di sicurezza hanno immortalato tre individui incappucciati mentre cercavano di introdursi nell’abitazione dal retro. Il marito è riuscito a spaventarli urlando attraverso l’audio delle telecamere, mettendoli in fuga.

I Carabinieri delle stazioni di Palmanova e Latisana hanno avviato indagini approfondite, esaminando le registrazioni delle telecamere installate nelle abitazioni e nei pressi delle vie di fuga. Le forze dell’ordine stanno anche lavorando per verificare eventuali collegamenti tra i vari episodi, che sembrano avere modalità operative simili.