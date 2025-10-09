Soggetti pericolosi e degrado, scatta la chiusura per due bar

Su proposta dei Carabinieri del Comando Compagnia di via Hermet, il Questore di Trieste ha emesso due distinti decreti di sospensione della licenza con chiusura temporanea, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), nei confronti di altrettanti esercizi pubblici cittadini dellle zone di piazza Garibaldi e via Raffineria.

I provvedimenti sono stati adottati dopo ripetuti interventi dei Carabinieri che hanno rilevato numerosi episodi di turbativa dell’ordine pubblico e segnalazioni per l’assidua frequenza di persone dedite a reati o comportamenti socialmente pericolosi. In particolare, nei due bar oggetto del provvedimento, sono state accertate situazioni di degrado e problematiche legate all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, nonché la costante presenza di soggetti con precedenti di polizia che hanno destato allarme tra i residenti e dato luogo a ripetuti interventi delle Autorità.

La decisione è stata assunta anche per prevenire il reiterarsi di episodi di violenza e tutelare la sicurezza pubblica. La sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande durerà 10 giorni a decorrere dalla data di notifica.