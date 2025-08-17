Sorpresi dal temporale, tre escursionisti soccorsi a Sappada

Nel pomeriggio di ieri tre giovani escursionisti friulani sono stati sorpresi da un violento temporale mentre si trovavano in alta quota nei pressi del Rifugio 2000, sopra i Laghi d’Olbe. I ragazzi, tutti 21enni, avevano pianificato un’escursione contando sull’apertura del rifugio, ma al loro arrivo hanno trovato la struttura chiusa e si sono ritrovati sotto la pioggia battente con temperature in rapido calo.

Intorno alle 19, resisi conto della situazione critica, hanno lanciato l’allarme contattando il numero unico per le emergenze 112. L’intervento è stato gestito dalla centrale Sores che ha attivato la stazione del Soccorso Alpino di Sappada. I soccorritori sono saliti in jeep fino al rifugio, dove hanno trovato i tre escursionisti infreddoliti ma in buone condizioni. Dopo averli rifocillati e messi al sicuro, li hanno accompagnati a valle, scongiurando ulteriori complicazioni.

Nel frattempo, anche a Forni Avoltri il maltempo ha creato momenti di apprensione. Alcuni escursionisti stranieri, sono stati anch’essi sorpresi dal temporale. Hanno chiamato i soccorsi per chiedere informazioni su un possibile rifugio e sono stati indirizzati verso Casera Bordaglia di Sopra. Fortunatamente, in questo caso non si è reso necessario l’intervento dei soccorsi.