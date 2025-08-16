Al via la terza parte de Le Notti del Vino, l’evento enoico dell’estate con le Città del Vino del Friuli Venezia Giulia. Dopo il positivo avvio di giugno-luglio e prima decade di agosto, in programma ora le serate conclusive fino a settembre, sempre all’insegna dei vini proposti dalle cantine del territorio, le delizie gastronomiche dei ristoratori locali, spettacoli musicali e teatrali insieme a momenti culturali.



Le Notti del Vino sono organizzate dalle aderenti al Coordinamento del Friuli Venezia Giulia dell’Associazione nazionale Città del Vino e godono del patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. In collaborazione con Io sono Friuli Venezia Giulia, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – Comitato del Friuli Venezia Giulia, Unidoc FVG ed ERT FVG. Sponsor Banca 360 FVG.

“Dopo il positivo esordio dello scorso anno – dichiara Tiziano Venturini, vicesindaco di Buttrio coordinatore regionale e vicepresidente nazionale delle Città del Vino – anche questa seconda edizione de Le Notti del Vino si sta confermando come una serie di eventi molto apprezzata dai wine lover e non solo. I nostri appuntamenti in chiave prettamente enoturistica sono anche un momento importante per le cantine, che possono promuoversi e farsi conoscere negli stessi territori da cui nascono i loro grandi vini. Inoltre quello che le caratterizza è la grande varietà di programmi culturali e non solo che ogni Comune propone”.

Il grande valore degli eventi enogastronomici per la promozione del territorio è stato sottolineato anche dal presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin ospite della tappa in centro a Latisana. “Complimenti – ha dichiarato – a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della serata: dalla Pro Loco alle cantine, dai produttori ai volontari all’amministrazione comunale. Sono molte le Città del Vino e numerosi gli eventi organizzati che ci aiutano a far conoscere e valorizzare la nostra regione. “Questa non è solo una festa del gusto, è un tributo alla nostra identità. Il Friuli Venezia Giulia ha tanto da raccontare, da mostrare, da offrire. Portiamolo nel cuore e condividiamolo con orgoglio: dalla laguna di Marano alle vette carniche, siamo una regione straordinaria, e serate come questa lo dimostrano”.

Le prossime tappe.

Provincia Di Trieste

Il Comune di Sgonico/Zgonik darà appuntamento mercoledì 20 agosto all’Uliveto Millič. Invece il Comune di San Dorligo Della Valle/Dolina propone il suo appuntamento il 23 agosto a Prebeneg.



Provincia Di Udine

Appuntamento a Buttrio nel parco di villa di Toppo Florio il 21 agosto. Gran finale a Chiopris Viscone il 12 settembre nell’Azienda Agricola Brunner.



Provincia Di Pordenone

Il Comune di San Quirino propone il suo appuntamento sabato 30 Agosto al Centro dei Magredi “Livio Poldini” in via Molino di Sotto.



eventi già svolti

Bilancio positivo, come detto, per i primi eventi già svolti. Dall’apertura a giugno tra Nimis e Corno di Rosazzo alla prima tappa di Dolegna del Collio. E poi Cormons, Sequals, Cervignano del Friuli, Codroipo e l’evento speciale in barca tra Koper/Capodistria e Muggia. E ancora Casarsa della Delizia, Manzano, Monrupino/Repentabor, Sesto al Reghena, Premariacco e Ronchi dei Legionari. E ancora San Giorgio della Richinvelda, Prepotto e Dolegna del Collio, Latisana con due appuntamenti, Gradisca D’Isonzo, San Giovanni al Natisone, San Vito al Tagliamento, Camino al Tagliamento, Duino Aurisina / Devin Nabrežina, Buje / Buie D’Istria, Aquileia con due appuntamenti e Bertiolo. Purtroppo il maltempo non ha permesso lo svolgersi delle tappe di Povoletto, Palazzolo dello Stella, Torreano e Pocenia.