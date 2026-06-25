Il tentato furto a Udine.

Ha infranto il vetro di un’auto parcheggiata con un sasso, nel tentativo di rubare all’interno dell’abitacolo, ma l’intervento dei carabinieri ha permesso di bloccarlo dopo un breve inseguimento a piedi. È successo ieri pomeriggio a Udine, in via Leopardi, dove i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine, insieme ai colleghi della Stazione di Campoformido, hanno arrestato un 21enne straniero, domiciliato nel capoluogo friulano.

Il giovane è accusato di tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, il 21enne avrebbe agito insieme a un complice: i due avrebbero danneggiato il vetro di una vettura parcheggiata utilizzando un sasso, per poi tentare di impossessarsi di quanto si trovava all’interno del veicolo.

L’intervento dei carabinieri e la fuga del complice

I carabinieri, prontamente allertati, sono intervenuti in pochi minuti. Alla vista dei militari, i due hanno cercato di scappare. Dopo un breve inseguimento a piedi, i carabinieri sono riusciti a bloccare il 21enne, che nel tentativo di sottrarsi al controllo avrebbe opposto resistenza contro i militari.



Il complice, invece, è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Sono ora in corso le ricerche per identificarlo, anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona e in altri punti della città.

Dopo l’arresto, il giovane è stato accompagnato nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine, dove è stato trattenuto in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio l’episodio e individuare il secondo soggetto coinvolto nel tentato furto.