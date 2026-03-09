Spaccio ad Aviano: arrestato un 22enne, nei guai altri due giovani

I controlli quotidiani dei Carabinieri di Aviano sul consumo di droga nell’area pedemontana hanno portato a un’operazione culminata con un arresto per spaccio e due denunce: in tutti e tre i casi, si tratta di giovani tra i 20 e i 22 anni.

Il primo blitz e l’arresto

L’indagine si è concentrata inizialmente su M.A., un 22enne residente del posto. Raccolti indizi pesanti a suo carico, i militari hanno ottenuto dalla Procura di Pordenone un decreto di perquisizione, eseguito lunedì mattina all’alba. Con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale di Pordenone, i Carabinieri hanno setacciato l’abitazione del giovane trovando 85 grammi di marijuana e un grammo di cocaina.

Oltre alla droga, sono spuntati un bilancino elettronico di precisione e il materiale necessario per preparare le dosi. Il 22enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo la convalida del GIP, per lui è scattato l’obbligo di firma presso la stazione locale.

Le indagini proseguono: scattano le denunce

I Carabinieri però non si sono fermati. Gli accertamenti successivi hanno portato all’individuazione di altri due giovani, poco più che ventenni, anche loro ritenuti coinvolti nell’attività di spaccio.

Nella giornata di oggi sono scattate nuove perquisizioni ad Aviano e Pordenone, condotte con l’aiuto di due cani specializzati: Zico, del Nucleo Carabinieri di Torreglia, e Keila, della Polizia Locale di Pordenone. In casa dei due sospettati sono stati trovati modesti quantitativi di stupefacente e altri elementi che hanno portato al loro deferimento in stato di libertà. Tutto il materiale è stato sequestrato e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.