Stroili conquista il cuore di Milano: maxi negozio in Galleria per il brand di Amaro

C’è anche la firma di un’azienda friulana nell’ultimo restyling del “salotto del lusso” di Milano: Stroili, lo storico marchio della gioielleria con base ad Amaro, si è infatti aggiudicato una delle prestigiose vetrine del Comune in Galleria Vittorio Emanuele II, proprio a due passi dal Duomo.

L’operazione e i numeri

Non si tratta di un piccolo spazio, ma di un vero e proprio maxi negozio da 300 metri quadri (i locali dell’ex insegna Davis) situato sotto i portici di piazza Duomo. Per assicurarsi la posizione per i prossimi 18 anni, Stroili ha vinto l’asta bandita dall’amministrazione milanese offrendo un canone annuo di 900.500 euro.

Vicini di casa illustri

L’assegnazione è un segnale importante per l’azienda carnica, che con questo investimento si posiziona tra i giganti del lusso globale. In Galleria e sotto i portici del Duomo, Stroili si troverà a convivere con marchi iconici come Prada, Gucci, Louis Vuitton e Armani, oltre a storici nomi della gioielleria come Swarovski e Tiffany & Co. Insieme a Stroili, il Comune ha assegnato anche un’altra vetrina a un marchio dell’alta moda, completando così l’offerta commerciale di uno degli angoli più iconici e frequentati al mondo.