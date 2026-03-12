Un ventiseienne di origine egiziana è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Trieste con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nel corso di un servizio mirato di controllo del territorio disposto dal Comando provinciale per contrastare il traffico di droga in alcune aree considerate particolarmente sensibili della città.

Negli ultimi tempi l’attenzione dei militari si è concentrata soprattutto nella zona di piazza Garibaldi, piazza del Perugino e nelle vie limitrofe, dove sono stati intensificati i controlli anche con l’impiego delle unità cinofile. Le attività hanno portato, nelle settimane recenti, a diversi interventi sia sul piano repressivo – con arresti e denunce – sia sul piano preventivo, attraverso segnalazioni alla Prefettura e proposte di sospensione di autorizzazioni per alcuni esercizi pubblici ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L’arresto.

L’episodio che ha portato all’arresto risale alla serata di venerdì 6 marzo, quando i carabinieri hanno notato movimenti sospetti proprio in piazza Garibaldi. I militari hanno quindi osservato il giovane mentre cedeva a un altro ragazzo circa 20 grammi di hashish. A quel punto è scattato il controllo: entrambi sono stati fermati e identificati.

Il ventiseienne è stato accompagnato in caserma per le procedure di rito e dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato quindi trasferito nella casa circondariale di Trieste, dove resta a disposizione della magistratura in attesa dell’udienza di convalida.

Nel corso dell’operazione i carabinieri hanno inoltre sequestrato la sostanza stupefacente e 150 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per il giovane che aveva acquistato la droga scatterà invece una segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, trattandosi di un caso di uso personale.