L’80enne è stato arrestato a Trieste con l’accusa di tentato omicidio.

Paura questa mattina in via Giovanni Verga, nel rione di San Giovanni a Trieste. Un uomo di 80 anni ha aggredito la moglie di 72, colpendola al collo con un coltello.

La donna, ferita ma cosciente, è riuscita a divincolarsi e a fuggire, trovando riparo nell’abitazione di alcuni vicini, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118.

Trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara, la 72enne è stata ricoverata in codice giallo: ha riportato ferite al collo ma non è in pericolo di vita. Dopo l’aggressione, l’anziano si è ferito con la stessa arma: le sue condizioni, non destano preoccupazione: le ferite riportate sono superficiali.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e si trova ora piantonato in ospedale, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e le motivazioni che hanno portato all’estremo gesto.