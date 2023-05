Tentano di forzare il bancomat, ma la guardia giurata dà l’allarme

Pordenone, tentano di forzare il bancomat: interrotti dalla guardia giurata.

Tentano di forzare il bancomat di piazza San Lorenzo a Pordenone, ma la guardia giurata se ne accorge e manda all’aria il colpo. E’ successo l’altra notte alla filiale CreditParma-FriulAdria. Con tutta probabilità i ladri avevano cominciato a forzare il bancomat, quando si sono accorti dell’arrivo della guardia giurata, nascondendosi in attesa che il controllo se ne andasse, per poi riprendere.

Solo che la guardia giurata si è accorta che qualcosa non andava, quando ha notato delle strane striature sul bancomat. Insospettito, ha quindi chiamato la polizia. E la scientifica ha confermato il tentativo di forzare lo sportello, probabilmente con un oggetto metallico appuntito. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei ladri, anche con l’aiuto delle telecamere di sorveglianza dell’istituto bancario.