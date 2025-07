Auto si schianta contro gli alberi e si spezza in due: morto il conducente

Il terrificante incidente a Motta di Livenza.

Terribile schianto, questa mattina intorno alle 8:00 sulla strada provinciale 51: l’incidente è avvenuto in via Corrado Gini a Motta di Livenza. Un’Alfa Romeo guidata da un uomo residente a Pordenone ha perso il controllo, uscendosi di strada e schiantandosi violentemente contro due alberi. L’impatto è stato così forte da spezzare l’auto in due parti.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e supportato il personale medico del Suem 118 nelle complesse operazioni di soccorso. Il conducente è stato estratto in condizioni critiche ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Oderzo. L’uomo, un 23enne, è morto poco dopo.

Coinvolto anche il conducente di un furgoncino che, nelle vicinanze, è stato colpito da frammenti dell’Alfa Romeo rimasti sul luogo dell’incidente. Sarebbe rimasto ferito in modo lieve. Per consentire i soccorsi e i rilievi tecnici, la strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe visto un’auto dei carabinieri e sarebbe fuggito a grande velocità, finendo poi per uscire di strada, ribaltandosi e schiantandosi sugli alberi. Sul posto sarebbero stati trovati panetti di stupefacenti.