Tira un sasso contro un’auto, trovato con hashish: denunciato in Borgo Stazione

Il 30enne, senza fissa dimora, è stato fermato dai Carabinieri: sequestrati anche 16 grammi di hashish.

Un 30enne è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver con danneggiato con un sassao un’auto in sosta in zona Borgo Stazione a Udine. Il giovane, extracomunitario e senza fissa dimora in Italia, è stato inoltre segnalato alla Prefettura per detenzione di stupefacenti a uso personale.



Secondo quanto ricostruito, il 30enne avrebbe scagliato senza apparente motivo una pietra contro un’autovettura di proprietà di una donna residente in città, regolarmente parcheggiata lungo la strada. L’impatto ha mandato in frantumi il lunotto anteriore del veicolo, provocando danni evidenti alla carrozzeria.

Immediato l’allarme al 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Udine, già impegnata in zona in un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti, particolarmente attenzionati nell’area della stazione. I militari hanno bloccato l’uomo poco dopo, procedendo all’identificazione e alla successiva perquisizione personale.

Hashish nelle tasche e proposta di foglio di via

Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto nelle tasche del 30enne circa 16 grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata, mentre per l’uomo è scattata la segnalazione alla Prefettura di Udine per detenzione di stupefacenti a uso personale.

Contestualmente, è stato denunciato per danneggiamento e proposto per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Udine, provvedimento che, se disposto dall’autorità competente, gli vieterà di fare ritorno in città per un determinato periodo. L’episodio si inserisce nel quadro dei controlli rafforzati nell’area di borgo Stazione, oggetto di servizi straordinari da parte delle forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza ai residenti e ai frequentatori della zona.