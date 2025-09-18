Turista si ferisce nella forra del Viellia: sos satellitare dà l’allarme

Soccorso Alpino in azione alla forra del Viellia.

Un pomeriggio d’avventura per una giovane donna olandese si è trasformato in un’operazione di soccorso tra le pareti scoscese della forra del Vieila, nel territorio di Tramonti di Sopra. La turista, residente in Austria, ha subito un infortunio a un arto inferiore mentre si trovava con un gruppo di forristi e la loro guida nel quarto settore del canyon.

L’allarme è scattato grazie a un dispositivo Garmin SOS, che ha attivato la Sores (Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) intorno alle 15:50. Sul posto sono stati immediatamente mobilitati i soccorritori della stazione di Maniago del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco con il loro elicottero da Venezia.

L’elicottero dei Vigili ha rapidamente individuato il gruppo e la donna infortunata. Successivamente, è intervenuto anche l’elicottero regionale, che ha calato sul posto, con una verricellata di 50 metri, un medico e un tecnico di elisoccorso. Dopo averla stabilizzata, la donna è stata issata a bordo dell’elicottero e trasportata in ospedale. Gli altri forristi, incolumi, sono stati recuperati a bordo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco. L’intervento si è concluso intorno alle 17:30.