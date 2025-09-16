La raccolta fondi per i vigili del fuoco a processo per la tragedia del Natisone.

In appena quattro giorni, la campagna di raccolta fondi lanciata dalla Sezione di Udine dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ha superato quota 60mila euro, grazie alla generosità di 1.625 donatori. La campagna, ospitata sulla piattaforma GoFundMe, è destinata a coprire le spese legali e tecniche dei tre vigili a processo per la tragedia del fiume Natisone.

L’obiettivo della raccolta

I costi stimati per affrontare le procedure legali e tecniche, secondo le stime, ammontano a circa 300mila euro. Al momento, non è previsto alcun anticipo da parte del Ministero dell’Interno, e solo a procedimento concluso potrà eventualmente intervenire un rimborso parziale assicurativo. La maggior parte dell’onere economico ricade quindi direttamente sui vigili e sulle loro famiglie.

Solidarietà e sostegno

Sulla piattaforma, la sezione di Udine sottolinea come tre vigili del fuoco, con stipendi ordinari ma responsabilità enormi sulla vita delle persone, non possano sostenere da soli un tale peso senza compromettere la stabilità delle proprie famiglie. La campagna mira quindi a raccogliere il sostegno della comunità e di chi riconosce l’impegno quotidiano di chi lavora per la sicurezza di tutti.

Una risposta immediata

Il rapido successo della raccolta – 60mila euro in quattro giorni – dimostra la vicinanza della comunità ai vigili coinvolti, confermando la fiducia e la solidarietà verso chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per garantire la sicurezza altrui.