Tragedia a Trieste, 19enne muore precipitando dal quarto piano

Tragedia nel cuore di Trieste. Un ragazzo di 19 anni è morto questa mattina dopo essere precipitato dal quarto piano di un edificio situato in via Conti. Il dramma si è consumato intorno alle 12.30, all’interno di una corte interna.

Immediato l’intervento dei soccorsi: cinque operatori tra ambulanza e automedica del 118 hanno tentato disperatamente di rianimare il giovane. Le manovre sono andate avanti per circa venti minuti, ma ogni sforzo si è rivelato vano. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del ragazzo.

Presenti sul posto anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe con molta probabilità di un gesto estremo.