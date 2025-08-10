Colto da crisi e convulsioni, soccorso un minorenne a Barcis

Minorenne soccorso tra le forre del torrente Pentina.

Intorno alle 12 e 30 un giovane minorenne di nazionalità estera, è stato colto da una crisi convulsiva mentre si trovava in zona impervia, tra le forre del torrente Pentina, nel territorio di Barcis.

L’intervento è stato coordinato dalla centrale operativa di emergenza Sores che ha allertato immediatamente il Soccorso Alpino della stazione di Maniago e un’ambulanza proveniente da Cimolais. Sei tecnici del Soccorso Alpino si sono rapidamente attivati, raggiungendo il ragazzo all’interno dell’alveo del torrente, in un’area difficile da percorrere e priva di accessi veicolari.

Dopo aver prestato le prime cure sul posto, i soccorritori hanno provveduto a imbarellare il giovane e a trasportarlo fino alla strada. Da lì, il paziente è stato affidato alle cure dell’equipe medica dell’ambulanza, che lo ha trasportato all’ospedale di Pordenone per ulteriori accertamenti.