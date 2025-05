L’uomo, travolto dal crollo di un muro, è stato liberato e trasportato in ospedale.

Un uomo è stato travolto dal crollo di un muro ed è rimasto bloccato con le gambe. E’ successo questa mattina a Muggia, in un’area privata lungo Strada Provinciale Farnei.



Sul posto, poco dopo le 11, sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Trieste con la squadra del distaccamento di Muggia, supportata da un’ulteriore squadra giunta dalla sede centrale del comando giuliano. Al loro arrivo hanno trovato l’uomo, cosciente e collaborativo, con gli arti inferiori bloccati dal materiale laterizio crollato dal muro.

I soccorritori utilizzando prima dei cuscini di sollevamento in dotazione e poi rimuovendo a mano i detriti, hanno liberato l’uomo che è stato preso in carico dal personale sanitario che lo ha trasportato all’ospedale. Terminate le fasi di soccorso al ferito i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche la Polizia di Stato.