Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi sul massiccio del Coglians-Chianevate, dove tre alpinisti sono rimasti bloccati in parete sulla Torre Chianevate. L’allarme è scattato intorno alle 17.20, quando è giunta una chiamata di emergenza al Numero Unico 112. I tre escursionisti, impossibilitati a proseguire autonomamente ma in buone condizioni di salute, hanno chiesto aiuto.

A coordinare l’operazione è stata la Sores (Sala operativa regionale emergenza sanitaria), che ha immediatamente attivato la stazione del Soccorso Alpino di Forni Avoltri e l’elisoccorso regionale. Le squadre di soccorso si sono mobilitate tempestivamente per raggiungere il luogo, situato in un’area particolarmente impervia del gruppo montuoso. L’intervento, ancora in corso al momento e i soccorritori stanno lavorando per recuperare in sicurezza gli escursionisti e riportarli a valle.