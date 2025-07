Macabra scoperta in un edificio abbandonato: trovato il corpo senza vita di un uomo

Il cadavere rinvenuto in un edificio abbandonato di Trieste.

Un corpo senza vita è stato scoperto nella mattinata di oggi, lunedì 14 luglio, all’interno di un edificio abbandonato in via del Lazzaretto Vecchio, a Trieste, da anni utilizzato come cantiere. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un senzatetto che aveva trovato riparo all’interno della struttura e sarebbe deceduto per cause naturali.

Al momento non sarebbero infatti stati rilevati segni evidenti di violenza sul corpo, che risultava già in avanzato stato di decomposizione. Le alte temperature degli ultimi giorni potrebbero aver accelerato il processo. Sono in corso gli accertamenti per stabilire con esattezza le cause della morte e il momento del decesso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, la Polizia di Stato e la Polizia scientifica per i rilievi del caso. La salma è stata trasferita per gli esami autoptici.